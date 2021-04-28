В Киеве прошел марш в честь создания дивизии “Галичина”

“Воины этой дивизии шли в бой за свободную Украину и верили, что они станут авангардом украинской армии. Они боролись против оккупантов, за государственность, которую мы имеем сегодня. Наша задача помнить их вклад! И не позволить осквернить память о рыцарях!”, – заявили одни из организаторов, ВГО “Сокіл”.

https://www.facebook.com/vgosokil/photos/a.350560585078803/2238620529606123/

На марше было около двух сотен человек, пишут “Буквы”. Участники мероприятия прошли маршем от метро “Арсенальная” до Майдана Незалежности. В это время было ограничено движение транспорта на улицах Грушевского и Институтской, в Крепостном переулке. Возглавляли колонну трое женщин, одетых в платья-вышиванки. Они несли цветы, которые в конце мероприятия возложили на Аллее Героев Небесной Сотни.

“Украинская правда” опубликовала в Facebook видео шествия.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/917779632375231/

https://www.facebook.com/bilonyk.a/posts/3881515135294895

https://www.facebook.com/liudmyla.demchuk.9/posts/1185891345165245

По данным СМИ, нарушений в ходе марша не было. Конфликтов с полицией тоже, пишет “Заборона”.

По сообщению LB.ua, полицейские отвели от колонны одного мужчину, который кричал: “все здесь нацисты!”. После шествия участники развернули баннер с надписью “Не забудем стрелка Украины с золотым львенком на рукаве”.

Фото: Александр Рудоманов / LB.ua

Перед шествием правоохранители обратились к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику.

Контекст:Символика дивизии “Галичина” в Украине не запрещена.

В 2017 году издание “Страна” направило запрос в Украинский институт национальной памяти по поводу символики СС “Галичина”. Там журналистам ответили, что символика дивизии не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

27 мая 2020 года Окружной админсуд Киева принял решение, что УИНП предоставил этот вывод “противоправно”. Иск в суд подала глава издательства “Сакцент плюс” Наталья Мясникова. Она заявила, что дивизия СС “Галичина” была частью войск СС, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. По ее мнению, Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Однако 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК. Об этом сообщала пресс-служба суда.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции “вышел за пределы своих полномочий”, в утверждении того, что Украинский институт национальной памяти сузил понятие символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, которое содержится в Законе Украины “Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики “, исключив из нее символику войск СС” Галичина”, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что годовщина создания дивизии “Галичина” – не праздник для украинцев, так как “внемецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо”.

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