ТКГ не смогла согласовать документ о “пасхальном” перемирии – Арестович

“Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступления Пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления “пасхального перемирие”. Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Консультации продолжаются”, – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/259307382646346

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”, что ТКГ не смогла согласовать текст документа о введении “пасхального перемирия”, однако подтвердила необходимость продолжать консультации по согласованию документа.

“Все стороны согласились с необходимостью установить “пасхальное перемирие”. Было предложено два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении “пасхального перемирия”, – сказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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