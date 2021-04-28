 

В Болгарии на оружейном заводе загорелся склад

28.04.2021, 21:14, Разное
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На оружейном заводе в городе Лясковец в центральной части Болгарии загорелся склад, передает телеканал “360”. Подробности ЧП устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало, информация о площади распространения огня и причинах его возникновения устанавливается. Внимание международной общественности к происшествиям такого рода оказалось приковано после того, как в поджоге арсенала в Чехии обвинили российскую сторону.



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