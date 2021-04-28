Ученые: Изменения генов могут объяснить длительные симптомы коронавируса

Ученими был проведен новый клеточный опыт, который продемонстрировал, что спайковый белок SARS-CoV-2 может вызвать долговременные перемены экспрессии генов. Работа будет представлена на собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии.

Новая информация поможет специалистам понять, почему некоторые люди долго ощущают симптоматику болезни даже через длительный период после избавления от инфекции. Николас Эванс сообщил, что SARS-CoV-2 окутан маленькими белками-шипами. В период инфицирования белки-шипы имеют связь с рецепторами на клетках тела, и начинается процесс, который позволяет вирусу высвободить свой генетический материал внутрь здоровой клетки. Также эксперты выяснили, что действие лишь одного спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы видоизменить начальную экспрессию генов в клетках дыхательных путей. Это сигнализирует о том, что симптоматика, которую наблюдают у больных, может появляться из-за прямого действия белка с клетками.

Ученые смогли выяснить и то, что культивированные клетки дыхательных путей людей, подвергавшихся действию низких и высоких концентраций очищенного белка-шипа, показали разницу в экспрессии генов, сохранившихся после того, как клетки восстанавливались после влияния. Сюда включили гены, которые связывают с воспалительной реакцией. Открытие поможет обнаружить перемены, которые случаются у больных на генетическом уровне, что поможет специалистам правильно подбирать методику терапии.

Источник: ufatime.ru