Мнение: Дорога на скотобазу

Что будет, когда мир снимет маски

А мир-то, между прочим, сидит по-прежнему весь в карантинах, и даже не думает из них вылезать – видать, понравилось. Во Франции – свирепейший, бог знает какой по счету, локдаун и комендантские часы, запрещено все вплоть до хождений по улицам, в Германии тоже все закрыто, недавно Эрдоган (!) ввел в Турции новый раунд ковидобесия по полной программе, с закрытием всего и вся – хотя турков хотя бы можно понять: туристов им все равно перекрыли, делать нечего – почему бы не посидеть в карантинах? Заодно для разнообразия в Лондоне неделю назад прошла многотысячная демонстрация против “ковидных ограничений”. Умилило это сообщение: “Участники демонстрации не соблюдали социальную дистанцию и были без масок… Протестующие выступали против локдаунов, введения паспортов вакцинации и карантинных ограничений, которые расценивают как нарушение прав человека”.

“Не соблюдали социальную дистанцию!” Конечно, ведь протестовать против локдаунов надо непременно в масках и перчатках, стоя на расстоянии двух метров друг от друга в позе “зю” – иначе это будет незаконно! Мировой дурдом…

Вчера неприятно поразило “Эхо Москвы” – уже во время ночной передачи, после полуночи, какая-то девка-ведущая буквально бесновалась, выдавая в эфир аудио-донос на москвичей: дескать, я знаю, в вагонах метро многие ездят без масок, они их только на входе в метро надевают, а в вагонах – там совсем не 99% в масках! Совсем не 99% в масках!! Вы слышите – там не 99% в масках!!! Проверьте – у вас же есть камеры для наблюдения в вагонах!

Так и повторяла, реально как бесноватая. Конечно, в вагонах не 99% в масках – хотя бы потому, что в них езжу я. Но по моим наблюдениям, там в масках нынче 50-60% (в перчатках – практически никого). И это, на мой взгляд, очень хорошо – тем легче будет переход к нормальной жизни.

А вот европейцам, боюсь, отказ от ношения тряпок на лицах, при их-то (вбиваемой дубинками полицейских) законопослушности может в будущем встать дорого. Я имею в виду – почти наверняка он обернется реальной вспышкой инфекционных заболеваний. Тут простая и суровая закономерность.

Люди в Европе уже больше ГОДА всюду таскаются с масками (а в последнее время – еще и с респираторами) на мордах. Понятно, что маски от вирусов не предохраняют и предохранять не могут – вирус по сравнению с бактерией это все равно как песчинка в сравнении с Джомолунгмой. Поэтому, собственно, вирусы как распространялись, так и распространяются беспрепятственно (недавнее американское подробное исследование по разным штатам и вовсе показало, что в штатах и округах с обязательным ношением масок заболеваемость ковидом ВЫШЕ, чем в штатах и округах, где масочный режим носит лишь рекомендательный характер).

НО! В отличие от вирусов, от бактерий маски как раз предохраняют весьма эффективно. И это очень плохо. Если человек год везде таскает маску (да еще как европеец – то есть по всем правилам, вовремя ее меняя на свежую, стирая и проглаживая использованные утюжком) – он эффективно сокращает доступ разных бактерий в свою драгоценную тушку. Как на это реагирует его организм? Как и всегда – экономно: видя, что бактерий стало поступать извне меньше, организмы европейцев уменьшают свой иммунный ответ, подстраивая его под новую реальность. Девиз организма – как у путинских эффективных менеджеров: оптимизация! Если что-то можно не делать или делать меньшими силами – надо делать меньшими силами!

(например, на этом “палятся” организмы наркоманов: к примеру, был у будущего наркоши легкий сбой в организме – недостаточно вырабатывалось эндорфинов – гормонов удовольствия, из-за чего он постоянно ощущал легкую грусть и недовольство жизнью; “решая вопрос”, умный наркоша начинает колоть в себя вещества, химически похожие на эндорфины – и у него откуда ни возьмись нарастают радость, подъем и эйфория; а что организм? А организм, видя, что эндорфины теперь поступают извне – тоже радуется… и перестает производить гормоны удовольствия ВОВСЕ. Экономия! В результате, стоит наркоше прекратить колоться, он проваливается уже не в легкую грусть, а сразу в чернейшую меланхолию, депрессию и безнадегу, когда в жизни нет вообще никакого просвета)

Так будет и после отказа от ношения масок. Вирусы – пустяк, они и раньше масок не замечали; а вот бактерии хлынут в организмы радостным потоком, причем на пороге носоглотки вместо суровых бактериофагов их будут встречать… никто. Никто не будет встречать, все уволены по сокращению! И пока новых наберут… Стало быть, вспышка бактериальных – то есть куда более злых и опасных – инфекций будет гарантирована. Поэтому умные врачи, зная, чем это чревато, должны будут оттягивать момент отмены масочного режима все дальше и дальше… тем самым усугубляя угрозу вспышки все больше и больше… оттягивая все дальше и дальше…

Интересная ситуация, как из этой спирали будут выбираться – загадка. Пока очевидно, что путь избран противоположный – не смягчать, а нагнетать еще больше жути. Больше, больше жути!! Изумил меня Блумберг: даже это агентство позволило себя использовать для того, чтобы ПРИНУДИТЬ Россию “шагать в ногу с мировым сообществом” и ввести у себя карантины, локдауны и всеобщее закрытие всего, КАК ПОЛОЖЕНО.

На удивление топорная попытка: “Неофициальная статистика правительства России говорит о том, что в стране началась третья волна коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных официальных лиц”. В российское информпространство вброс, понятно, через “Медузу”.

Ничего не стесняются! Как угодно соврать – лишь бы загнать Россию на ту же скотобазу, на которой уже пребывает весь мир.