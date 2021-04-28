Мнение: Онегины-рапаны

На сайте уже со вчерашнего дня можно скачать сертификаты за последний тест.

А мы, как я и обещала, должны еще обсудить кирюшенек.

Потом ответы на задания теста обсудим.

Кирюшеньки – онегины-рапаны, у которых все онежьи черты выражаются в форме гротеска.

В жизни это еще смешней выглядит, в жизни бывают такие нелепые онегины, что Кирюша по сравнению с ними – нормальный парень.

Комичность связана с почти полной потерей связей с реальностью. Кирюши часто ведут себя как коврики, но ощущают не меньше, чем демиургами.

Помните про векторность багов? Векторный Штурман то и дело становится Попрошайкой. Векторная Училка периодически становится Ученицей. Человека шатает от крайности в крайность.

Кажется удивительным, но многие рапаны умудряются быть одновременно ковриками-демиургами, этакими царственными ковриками. Женщин это тоже касается, но мы про мужчин.

Если задуматься, ничего удивительного в этом нет, как и векторность больших багов это – явление закономерное.

Человек догадывается, как он выглядит со стороны, и пытается это "компенсировать".

Поэтому Кирюша все время лип к Золушке снизу, но разговаривал с ней как бы сверху. Этим он "компенсировал" свое унижение, он давал понять, что шит не лыком и не собирается подстраиваться, даже под нее. Не хухры-мухры, а огого.

Рапунцели-рапаны ведут себя так же, и не только в ФС, везде, в каждом своем письме. Они липнут к мужчинам, иногда атакуют их, но разговаривают с ними через губу и из-под век, точно как наша Рапунцель в ФС, словно снисходят к ним в ответ на активный запрос.

Это связано именно с этим: со смутной рефлексией своей зависимости, с боязнью осознать унижение и с уверенностью, что с помощью короны можно компенсировать это.

Поэтому чем ниже опускается рапан, тем высокомерней он себя ведет. И когда друзья, приятели или психологи советуют рапанам "знать себе цену" и "уважать себя", это делает их подачу еще более важной и высокомерной или добавляет им гнева на тех, кто их не ценит, не считается с ними. Но это совершенно не лишает их липкости и навязчивости, потому что их навязчивость происходит как раз от уверенности, что их цена очень высока (для всех) и их должны уважать (все). У рапана из-за слияния границ вместо Я – Другие, и когда он говорит "я себя уважаю", он требует уважения у других.

Вот это главная особенность кирюш – радикально внешний локус в любви (и в дружбе часто тоже), то есть опора на других: вместо самооценки у них желание повлиять на чужую оценку, вместо самооуважения – требование их уважать. А еще – вера в силу своего хочу, своих иллюзий, своей короны.

Почему Кирюша всегда такой пафосный, со своим фирменным "Господа"?

Вот он выходит на свадьбе Онегина к Печорину и КСЖ, которые собираются мылить шею Казанове, и толкает им речь. Помните? Он смутно подозревает, что является пустым местом для них, но признать это и иметь в виду не желает, желает повлиять на это с помощью короны. Поэтому он набирается важности и вещает им так, будто он – авторитет для всех присутствующих на свадьбе. Он пытается показать, что фигура его большая, что он солидный человек.

На тысячи тренингах вам обещают, что если вы будете вести себя как богатый человек, деньги к вам побегут рекой, что если вы будете вести себя как успешный человек, люди будут воспринимать вас именно так и к вам придет социальный успех.

Вот Кирюша и ведет себя как богатый, успешный и уважаемый всеми человек. И вы можете посмотреть, насколько комично это выглядит. Кирюша вещает с пафосом, чтобы подчеркнуть свою уверенность в своем авторитете, и чем меньше его роль в ситуации, тем более величественна его речь. Ему кажется, что это придает ему вес там, где он ноль.

Почему он отзывается от женщинах с таким дремучим цинизмом?

По агрессивным высказываниям о противоположном поле всегда можно опознать неудачника в любви. Женщины плохи только для тех мужчин, кого эти женщины не любят, не замечают. А если агрессия прикрыта важностью и снисходительностью, дела совсем плохи. И это всегда очень комично выглядит.

Даже Барбос в известном мультике, вальяжно рассказывающий дворовому приятелю-псу, как он дрессирует хозяина плеткой, не выглядит так комично как Кирюша в роли дрессировщика женщин.

Кому он сдался?

Ему повезло, что у КДЧ тикают часики и своих багов столько, что мужчины получше ей не светят. Поэтому она терпимо относится к этой доминантной роли, а сама играет роль санитарки в психиатрической больнице.

– Конечно, Наполеон. Успокойтесь, пожалуйста, ложитесь.

Других кирюш, друзей Кирюши, мы пока не рассмотрели. Хлеборезка рапунцелей так широко открылась на них, что мы не увидели пока ни одного их бага. Вы же помните, что при открытых границах партнера баги человека не видны? При распахнутой хлеборезке партнера – тоже. Баги видны, когда есть собственный запрос, а парням, в основном, приходилось пятиться и отклоняться от атак девушек. Их баги – впереди, они оба – кирюши, Юра больше, Сережа меньше, но тоже.

Даже в Онегине очень много кирюши, и в этом главная причина его с Золушкой драмы в новом сезоне.

Гиперконтроль, стремление доминировать.

Мы и раньше видели и помним, что, несмотря на любовь к Золушке, он то и дело заходил к ней сверху.

Именно тогда, когда ему казалось, что он выглядит невыгодно, не достаточно мужественно и обнаруживает какую-то свою нужду, он становился презрительно-надменным как Кирюша. Онегин никогда не сказал бы, что женщины – дикие люди и их нужно дрессировать. Так может сказать только плохо воспитанный и очень сильно обиженный женщинами мужчина. Но Онегин мог бы сказать нечто похожее по сути: что женщины ветренны, легкомысленны, им нельзя доверять. И это основной указатель на внешний локус в любви – претензии к противоположному полу.

Поэтому никогда не озвучивайте таких претензий всерьез. В вас сразу видно рапана, несчастного в любви.

Онегин привык в любви обматываться ЗВ и собирать анти-шкатулку. Он привык смотреть на женщин немного презрительно и сверху, как это делают рапунцели-рапаны с мужчинами. Всем таким рапанам и даже некоторым рыбам кажется, что они компенсируют свою липкость холодом, что они так "делят границы", сепарируются, сохраняют независимость.

Неумные всегда начинают сепарацию с презрения, и с родителями, и с партнерами. Хотя от презрения слияние только растет, а уменьшается только рефлексия этого слияния.

Вот Онегин в своей онежьей броне в виде брезгливого взгляда на женщин очень долго не мог нормально отрефлексировать свое отношение к Золушке. Моментами рефлексировал свою симпатию, но все время старался думать, что снисходит к влюбленной девочке. Понятно почему? Признать свою симпатию и тем более влюбленность для человека с плохим локусом контроля очень страшно. Это значит довериться второму, сознательно отдать ему контроль над собой.

Вот в чем суть онежьего гиперконтроля. Онегин-рапан не может разделить границы в любви (и онегин-рыба с трудом это делает). Любовь для такого мужчины означает полное слияние, и конечно он хочет тотально контролировать эту женщину, которая стала его частью.

Все такие мужчины ведут себя властно. Нередко они коврики с оленями, но создают видимость доминирования.

Онегин выглядит в такой роли почти убедительно, поскольку Золушка старается его уважать, Петя выглядит смешно, Кирюша совсем комично, но вот эта напускная важность – явный признак того, что перед вами – олень.

Совсем другое дело КСЖ. Для него доминантность – колпачок. Он очень быстро и легко снимает этот колпачок с женщинами, которые не хотят всучить мужчине локус контроля, которых не привлекает мужская доминантность, которые не ищут опеки. С Алисой и с Нино КСЖ совсем другой, без этого колпачка. А вот с Дианой, Белоснежкой и Настей – этот колпачок во всей красе.

Женщин такой колпачок в одинаковой степени бесит, но и пленяет. В каком случае бесит и в каком случае пленяет?

Кто опишет поподробней его конструкцию и покрой?

На каких женщин он рассчитан?

Кирюша – прямая противоположность.

Он носит доминантный образ как корону. Он считает, что женщины любят это и подчиняются таким мужчинам.

Он хочет выглядеть как альфа-самец, хотя ему лень изменить имидж и стать более мужественным.

Он думает, что если вести себя как альфа, женщины примут за альфу и будут трепетать.

Как у Конрада Лоренца в "Агрессии", про того петушка, которому экспериментаторы прилепили гребешок побольше и его стали бояться другие самцы, а курицы заинтересовались им, поскольку гребешок – внешний признак более сильного петуха.

Сколько мужчин-рапанов думают так? Большинство. Некоторые боятся других мужчин и поэтому стараются не выпендироваться своим гребешком, но в глубине души все мужчины-рапаны хотели бы выглядеть альфами, даже если обмотаны ЗВ и БП по отношению к мачо.

Кирюше вон такой ЗВ и БП – презрение к бруталам – не мешают примерять на себя роль брутала и доминанта в кругу друзей.

Именно поэтому он нагоняет на себя столько цинизма. Он говорит о женщинах презрительно, хотя в реальности не считает их ни дикими, ни глупыми, ни тем более покорными. Но ему кажется, что это секси-образ.

"Ты идешь к женщине? Не забудь плетку". Любят цитировать Ницше мужчины-рапаны, забывая, что Заратустре это сказала старуха. И они выглядят старыми тетками, когда отзываются о женщинах так.

Кто понимает, как так получается, что колпачок КСЖ превращается в корону Кирюши?

В чем принципиальная разница между тем и другим?

И сравните это с короной Рапунцелей из сериала. Те тоже хотят царить, но как прекрасные богини, а не могучие демиурги. Те же яйца, только в разрезе, из-за другого гендера. В чем разница?