Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тыс. евро

Мосгорсуд опроверг сообщения об отмене решения о взыскания с певца Филиппа Киркорова 780 тыс. евро в пользу латвийского банка ABLV.

«На сайтах ряда изданий опубликованы материалы, где утверждается, что Московский городской суд 23 апреля 2021 года отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 780 тыс. евро в пользу латвийского банка ABLV. Указанные сведения не соответствуют действительности», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Там пояснили, что гражданское дело по иску ABLV bank к Киророву и ООО «Филипп Киркоров продакшн» поступило из кассационной инстанции на новое рассмотрение 13 апреля, а судебное заседание назначено на 18 мая. 23 апреля судебное заседание по этому делу не назначалось и не проводилось, потому и решения об отмене взыскания не принималось.

Представитель артиста Александр Добровинский заявлял 23 апреля, что Мосгорсуд якобы отменил решение о взыскании, отмечает агентство.

В декабре 2019 года Таганский суд постановил, что Киркоров должен выплатить банку ABLV долг в размере 651 тыс. евро и неустойку, проценты и штраф. Позже Второй кассационный суд отменил решение и отправил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.

Изначально ABLV требовал с Киркорова 3,9 млн евро, но Таганский суд взыскал порядка 780 тыс. евро.

В январе сообщалось, что у российского певца также есть проблемы с другой прибалтийской страной – Латвией. Ему запретили въезд в страну. Представитель Киркорова заявлял, что тот готов добиваться отмены запрета на въезд в военном трибунале Гааги. Сам артист сообщал, что запрет обойдется Латвии «очень дорого».