В Киеве завершился марш националистов в честь дивизии «Галичина»

Украинские националисты завершили свой первый марш в честь дивизии СС «Галичина», в мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие 100 человек.

Националисты прошли от станции метро «Арсенальная» киевского метрополитена до Майдана Незалежности, передает РИА «Новости».

На центральной площади Киева участники марша провели непродолжительный получасовой митинг, после чего разошлись, информирует «Страна.ua».

На Украине многие осудили данное мероприятие. Так, главный редактор одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев отреагировал на проведенный националистами марш, отметив, что Украина «стала страной металла и дешевой рабочей силы».

«А почему все так удивляются маршу поклонников СС «Галичина» по центру Киева? По сути, именно эти эсэсовцы в вышиванках действительно являются героями с точки зрения современного украинского государства. Ведь они боролись как раз за такую страну, которой стала Украина: сателлит мощной западной державы, неисчерпаемый источник хлеба, металла и дешевой рабочей силы», – написал он в своем Telegram.

Как отметил Ткачев, Украина «погибла в 2014 году». «Та, за которую воевал мой дед – вообще в 1991-м. А тут теперь будет так. И не надейтесь, что европейцы и американцы «узнают, что в Украине процветает нацизм и сделают им всем атата». Они все прекрасно знают и одобряют. Это удобная идеология для управления колониями, и именно поэтому она будет доминировать», – добавил журналист.

В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина», один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул сторонникам акции мужчина.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.