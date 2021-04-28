От лаванды до зелени: весенне-летние тренды маникюра

Натуральность

Главная тенденция сезона – натуральность и естественность во всем. Большинство моделей, участвовавших в модных показах, позволили себе маникюр без покрытия. Здоровая сияющая кожа, аккуратно обработанные ногти – все они транслировали тренд на здоровье.

Цветовой баланс

Для тех, кто не представляет свою жизнь без покрытия на ногтях, эксперты цвета в этом сезоне представили палитру на любой вкус. Легкие, воздушные, парящие оттенки лавандового, розового, голубого и молочного готовы подчеркнуть красоту молодых и нежных особ. Для ярких и активных представительниц прекрасного пола есть целая гамма насыщенных оттенков: красного, оранжевого, лимонного, мятного, ярко-зеленого и серого. Какой бы цвет из представленной палитры вы ни выбрали, каждый из них сочетается с актуальной длиной свободного края. Она не должна быть чрезмерной и искусственной и в идеале должна быть в пределах 3-5 мм.

Дизайн

Разные варианты дизайна имеют право на существование, но здесь важно соблюдать гармонию и баланс, не перегружая лишними деталями. Важным моментом остается максимальная натуральность в подборе цвета, можно ориентироваться на природные оттенки. В дизайне можно использовать тонкие линии и геометрию, красочные переливы и градиенты. Актуальной остается акварельная техника, воздушные и нежные рисунки, очень гармонично сочетающиеся с матовым финишным покрытием. Блестки и стразы уходят на задний план, но, если все же есть желание украсить ими свой маникюр, не забывайте о балансе.