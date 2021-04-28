Мнение: Петров и Боширов взрывают Болгарию

Спешите видеть, продолжение сенсационного сериала про Петрова и Боширова!

Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, говорится в сообщении.

Болгарское телевидение обратило внимание на общие детали в четырех случаях взрывов. Первый произошел 12 ноября 2011 года на складе компании ЕМКО, на котором хранилось вооружение, предназначенное на экспорт в Грузию. Второй взрыв произошел в 2015 году на складе готовой продукции "Вазовского машиностроительного завода", на котором производится оружие. Часть уничтоженной продукции, по информации Минэкономики Болгарии, также принадлежала компании ЕМКО. Третий взрыв также случился также в 2015 году, тогда был взорван цех по производству боеприпасов на "Вазовском машиностроительном заводе". Четвертый взрыв произошел в 2020 году на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе "Арсенал" вКазанлыке.

Общее во всех этих случаях заключается в том, что взрывам предшествовали пожары, а уничтоженная продукция находилась в собственности компании ЕМКО, которая принадлежит торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Эту продукцию предполагалось отправить на экспорт на Украину и в другие республики бывшего СССР, отмечает болгарское телевидение.

"Ни в одном из случаев не выявлено никакой конкретной технической неисправности или другой причины возникновения пожаров, но во всех четырех случаях продукцию, которая была уничтожена, планировалось отправить на экспорт в Грузию и на Украину", – приводит болгарское телевидение слова представителя главного прокурора Сийки Милевой.

По ее словам, были выявлены шесть российских граждан, которые в то время находились на территории Болгарии, трем из них уже предъявлены обвинения в попытке отравления владельца ЕМКО Эмилияна Гербева.

Премьер-министр Чехии Анджей Бабиш 17 апреля заявил, что у него есть данные о причастности российских спецслужб ко взрыву в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Тогда же МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов, а МВД объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. 19 апреля Бабиш допустил, что Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрывов боеприпасов.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек объяснял, что, согласно версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трех россиян в попытке отравления предпринимателя. Газета The New York Times сообщила, что Гебрев признался, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине.

https://www.interfax.ru/world/763690 – цинк

1. Как не трудно заметить, Чехия и Болгария уже даже не отрицают мутные схемы торговли оружием, которые ранее разоблачали различные расследовательские группы. Можно напомнить, что когда та же Диляна Гайтанджиева расследовала участие Болгарии в поставках оружия террористам, ее быстро выгнали https://colonelcassad.livejournal.com/3634754.html из газеты, в которой она работала. Спецслужбы ЕС разумеется полностью закрывали на это глаза https://colonelcassad.livejournal.com/3638432.html.

2. Иронично, но примерно также на Украине объясняли регулярные взрывы на складах в означенный период, как раз после Олимпийской войны 2008 года. Ни в одном из случаев не была доказана причастность ФСБ, зато всплывали факты халатности, злого умысла связанного с сокрытием улик и факты незаконной продажи оружия, в том числе снимаего с боевого дежурства. Работа парламентской комиссии пытавшейся все это расследовать (а начала работать она еще при Ющенко) фактически была саботирована.

3. Основной версией происходивших взрывов на украинских складах было "заметание следов", так как оружие с уничтоженных складов было уже фактически продано и надо было заметать следы нелегальной торговли оружием, где основным логистическим хабом выступал Одесский порт, который после евромайдана стал одним из крупнейших перевалочных пунктов транспортировки нелегально купленного/проданного оружия.

4. Есть мнение, что вся эта клоунада про Петрова и Боширова служит в числе прочего и цели замылить тему нелегальной продажи оружия на Украину и на Ближний Восток, где Болгария была одним из основных логистических хабов по транспортировке оружия на Украину и террористам в Сирию и Йемен, а Чехия выступала одним из доноров, используя бывшие склады ОВД. Например, можно вспомнить поставки чешских бронетранспортеров через Болгарию https://colonelcassad.livejournal.com/3646727.html, которые затем всплыли в Южной Сирии в руках у террористов. Склады могли уничтожать, чтобы скрыть реальные объемы проданного оружия (в значительной степени эти операции оплачивало ЦРУ) – по сути, шла зачистка концов.

5. Тут еще вспомнилось, что в 2014-м году в документах полка "Азов" фигурировали болгарские минометы "Тунджа-Сани" https://colonelcassad.livejournal.com/2144522.html. Тогда Украина отрицала поставки оружия из Болгарии, мол это все вранье российской пропаганды. Как видим, Болгария и Чехия сейчас уже даже не отрицают факт таких поставок, то есть поставок неонацистским формированиям на Украине.

6. Касательно самих взрывов, я конечно не имеют ничего против, если агенты ГРУ уничтожают склады оружия и боеприпасов, с которых снабжают украинских нацистов или боевиков ИГИЛ, но как представляется, в данном случае они не причем. Впрочем. не удивлюсь, если в следующей серии нам расскажут, что Гебрева отравили "Новичком", но он как и все прочие "жертвы Новичка" чудом выжил.

Ну а на тему поставок оружия террористам из Чехии и Болгарии отсылаю к материалам ниже:

1. Балканский военторг для Ближнего Востока – http://colonelcassad.livejournal.com/2875229.html

2. Болгарское оружие в Сирийской войне – http://colonelcassad.livejournal.com/3183312.html

3. Как болгарское оружие попадает к террористам в Сирию – http://colonelcassad.livejournal.com/3375742.html (с момента выхода этого материала, "Мариан Даника" совершил еще несколько рейсов с полным загрузом).

4. Эшелон с САУ "Гвоздика" в Бургасе – http://colonelcassad.livejournal.com/3372549.html

5. Кровавый след "Шелкового пути" – https://colonelcassad.livejournal.com/3519834.html

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