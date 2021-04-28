Оружейный активист – Демпартия США хочет запретить огнестрельное оружие, чтобы привести народ к повиновению

Политика американских властей привела к резкому росту числа насильственных преступлений; одновременно с этим раздаются призывы упразднить полицию и отобрать у людей самое популярное в США оружие самообороны, отмечает Fox News. Борец за оружейные права Колион Нуар полагает, что Белый дом планирует полностью запретить огнестрельное оружие, чтобы без помех управлять беззащитным населением.

В то время как жизнь в Америке становится опаснее, Белый дом пытается вас разоружить. Ранее, в программе Tucker Carlson Today, мы побеседовали об этом с защитником второй поправки (к конституции США. — ИноТВ) Колионом Нуаром. Посмотрите.

Вот что, по-моему, просто поразительно: именно в тот момент, когда они говорят нам, что на самом деле нельзя позвонить и позвать на помощь, потому что мы упраздняем полицию, и если вы зовёте копов, то вы — Карен*, одновременно с этим они говорят нам, что мы не имеем права на самооборону! Что это значит?

КОЛИОН НУАР, борец за оружейные права: (Протяжный вздох.) Это, по меньшей мере, интересно. Скажем так. Потому что, хотя мне иногда трудно понять эти тенденции, мне не хочется верить, что у нас во власти действительно есть такие люди, которые хотят лишить нас всякой возможности защищаться.



Я тоже не хочу в это верить. Правда, не хочу.

КОЛИОН НУАР: Но… какой ещё вывод я могу сделать?

(Смеются.)

Хороший вопрос!

КОЛИОН НУАР: Понимаете? Мне говорят… Как вы метко выразились… Мне говорят, что, если я позову полицейских, то я — Карен. Что я не должен этого делать. Или что мы должны лишить полицию финансирования и она не должна приходить. Но в то же время мне говорят, что у меня не должно быть огнестрельного оружия, чтобы защититься, если полиции рядом не будет. Так чего же от меня хотят? Чтобы я просто был жертвой?

Ага.

КОЛИОН НУАР: Так? И здесь возникает вопрос: какова конечная цель? Я думаю, во многом это ясно из того, какие слова они выбирают: «контроль над оружием». То есть контроль. Думаю, конечная цель — контроль. Можно рьяно контролировать население, не имеющее средств самозащиты. Примеры этого мы видим довольно регулярно. Один из последних примеров — события в Гонконге. Посмотрите, каким образом они пытались бороться со своим предполагаемым угнетателем. Они использовали палки, камни и зонтики.

И насколько они преуспели?

КОЛИОН НУАР: Именно! Я думаю, здесь такое вряд ли возможно. Из-за…

Расскажите мне о вашей кепке. На ней написано: «Я не буду подчиняться».

КОЛИОН НУАР: Да. Задумайтесь, должны ли мы подчиняться неконституционным законам в этой стране. Нет. Здесь конкретно имеется в виду идея запрета штурмового оружия. Верховный суд уже вынес решение по делу Хеллера: мы в этой стране вправе иметь огнестрельное оружие. К такому оружию относится и AR-15, одна из самых популярных винтовок в этой стране. Она используется повсеместно. В результате, если вы установите запрет на штурмовое оружие, прямо противореча при этом второй поправке и решению нашего Верховного суда, я не стану подчиняться неконституционным законам. Просто не стану. Особенно в вопросе использования оружия, которое, по-моему, лучше всего может меня защитить. Мы с вами можем спорить, что для этого лучше, AR или дробовик, и так далее… Но это аналогично дробовику, другим видам огнестрельного оружия, другим винтовкам. Так зачем же пытаться ограничить меня тем, что я считаю менее эффективным для защиты моей жизни?

Это так забавно. Потому что политика государства привела к волне преступности… Преступления были всегда, всегда найдутся люди, прибегающие к насилию по той или иной причине. Но за последний год мы увидели резкий рост числа преступлений. Насильственных преступлений, включая убийства. И причина тому — конкретные меры, принятые нашими руководителями. Преступность создали они. А потом они повернулись на 180 градусов и сказали: «Ого! Посмотрите-ка на эту преступность! Мы должны забрать ваше оружие!» Но мы не забираем оружие, которым совершают преступления. Мы заберём оружие, владельцы которого в подавляющем большинстве случаев вообще не совершают преступлений. AR-15.

КОЛИОН НУАР: Думаю, это то, что я называю «капля за каплей». По-моему, конечная цель… Не по-моему, а точно. Конечная цель — запретить… Они хотят запретить огнестрельное оружие вообще.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года.

* Карен — распространённое в США пренебрежительное наименование белой женщины, которая создаёт конфликтные ситуации, настаивая на своих правах, особенно с представителями других рас (прим. ИноТВ).