 

1+1 – на чемпионате мира по шашкам у россиянки демонстративно забрали флаг

28.04.2021, 20:26, Новости дня
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Организаторы чемпионата мира по стоклеточным шашкам во время матча демонстративно забрали флаг РФ и табличку с названием страны, которая находилась возле российской участницы. Как передаёт «1+1», в этот момент шашистка из «страны-агрессора» обдумывала свой следующий ход — и такие действия её заметно смутили. В итоге данную партию россиянка проиграла.

На чемпионате — без национального флага. В Польше во время матча на чемпионате мира по стоклеточным шашкам демонстративно забрали флаг РФ и табличку с названием страны, которая находилась возле российской участницы. В этот момент шашистка обдумывала свой следующий ход — и действия организаторов её заметно смутили. 

Напомню, из-за нарушения страной-агрессором антидопинговых правил россиянам запрещено выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях. Такое решение принял спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года. В итоге данную партию россиянка всё-таки проиграла.

В Москве данный поступок организаторов назвали неприкрытым актом агрессии.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2021 года. 



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