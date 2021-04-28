 

Вице-премьер Федоров: Когда мы занялись райадминистрациями, моя мама попала под сокращение. Никаких обид

28.04.2021, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ничего необычного в моей семейной истории нет. Мои родители продолжают жить в городе Васильевка Запорожской области. Мама работала финансистом в райадминистрации, папа – в БТИ. Когда с первым правительством мы реформировали райадминистрации, моя мама попала под сокращение. Многие удивились, почему я не решил вопрос для этой администрации. У меня такая позиция: администрации в таком виде не нужны, все процессы следует упростить, кадры оптимизировать. Мама перестроилась, пошла работать в другую сферу. Никаких обид. Дело в том, что люди, которые работают в бюрократических структурах, согласны с тем, что их нужно реформировать. Теперь мы БТИ оцифровываем”, – отметил Федоров.

По его словам, жена опасалась, что заняв пост министра, он не сможет уделять достаточно времени семье.

“Изначально Анастасия опасалась, ведь это политика, охрана, скандалы. Переживала, что я буду пропадать на работе. Но все оказалось не так. У меня нормальный график. Я веду жизнь обычного человека и провожу достаточно времени с семьей. У нас классная команда, много толковых ребят. В 7.30 у меня первый созвон, когда я еду на работу в машине. В 19.00–19.30 я уже дома. Если люди работают до ночи, это говорит о слабом менеджменте”, – подчеркнул Федоров. 

Вице-премьер-министр Федоров: По удобству и скорости уплаты налогов Украина войдет в мировые топы. Полный текст интервью

Контекст:Михаил Федоров назначен на пост вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации 29 августа 2019 года. Он является самым молодым членом правительства в украинской истории (на момент назначения Федорову было 28 лет). До прихода в политику занимался цифровой трансформацией бизнеса. В 2019 году руководил digital-направлением избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / В Киеве пикетировали телеканалы “Наш” и “Интер”

29.12 / Германия во главе Совета ЕС удержала Евросоюз от распада

14.10 / Боррель напомнил Лаврову о необходимости расследовать отравление Навального

24.02 / СБУ обнаружила в Житомирской области источник радиоактивного излучения

24.07 / СБУ разоблачила группировку, которая терроризировала три области

06.10 / За запуск дронов у Кремля и Белого дома задержали двух человек

28.08 / На Украине предложили предоставить защиту преследуемым на родине белорусам

19.03 / Ученые определили, когда у человека наступает старость

18.09 / В НАТО считают, что Путин попытается убить Навального по возвращению в Россию

31.12 / Лукашенко заявил об отсутствии у Всебелорусского собрания полномочий менять конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика