Вице-премьер Федоров: Когда мы занялись райадминистрациями, моя мама попала под сокращение. Никаких обид

“Ничего необычного в моей семейной истории нет. Мои родители продолжают жить в городе Васильевка Запорожской области. Мама работала финансистом в райадминистрации, папа – в БТИ. Когда с первым правительством мы реформировали райадминистрации, моя мама попала под сокращение. Многие удивились, почему я не решил вопрос для этой администрации. У меня такая позиция: администрации в таком виде не нужны, все процессы следует упростить, кадры оптимизировать. Мама перестроилась, пошла работать в другую сферу. Никаких обид. Дело в том, что люди, которые работают в бюрократических структурах, согласны с тем, что их нужно реформировать. Теперь мы БТИ оцифровываем”, – отметил Федоров.

По его словам, жена опасалась, что заняв пост министра, он не сможет уделять достаточно времени семье.

“Изначально Анастасия опасалась, ведь это политика, охрана, скандалы. Переживала, что я буду пропадать на работе. Но все оказалось не так. У меня нормальный график. Я веду жизнь обычного человека и провожу достаточно времени с семьей. У нас классная команда, много толковых ребят. В 7.30 у меня первый созвон, когда я еду на работу в машине. В 19.00–19.30 я уже дома. Если люди работают до ночи, это говорит о слабом менеджменте”, – подчеркнул Федоров.

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Контекст:Михаил Федоров назначен на пост вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации 29 августа 2019 года. Он является самым молодым членом правительства в украинской истории (на момент назначения Федорову было 28 лет). До прихода в политику занимался цифровой трансформацией бизнеса. В 2019 году руководил digital-направлением избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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