В МИД Франции отреагировали на заявление Зеленского о расширении нормандского формата

Во французском МИД отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о создании другого формата наряду с нормандским для урегулирования конфликта на востоке страны.

“Мы регулярно ведем диалог на эту тему с нашими партнерами, которые поддерживают усилия Франции и Германии в нормандском формате. Мы по-прежнему убеждены в том, что это с наибольшей вероятностью приведет к прогрессу”, – отмечается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что в апреле министры иностранных дел стран “Большой семерки” (G7) поблагодарили Францию и Германию за роботу в нормандском формате и их усилия по реализации Минских договоренностей.

Контекст:В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля, Зеленский заявил, что “минский процесс должен быть более гибким, он должен служить целям настоящего, а не прошлого”. По словам Зеленского, есть два варианта. Первый – изменить минский формат, “скорректировать” его. А второй – применить “какой-нибудь другой формат”. Украинский президент также призвал к расширению нормандского формата, заявив, что в этом процессе могут участвовать не только США, но и Великобритания и Канада.

В Кремле назвали заявления Зеленского “тревожным сигналом”.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук также считает, что США нужно включить в нормандский формат. “Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает… Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в [нормандском] формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться”, – объяснил свою позицию Кравчук.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

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