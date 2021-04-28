 

Витренко назначен главой правления “Нафтогазу” на год – распоряжение Кабмина

28.04.2021, 20:24, Новости дня
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“Избрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 29 апреля 2021 председателем правления акционерного общества “Национальная акционерная компания” Нафтогаз Украины “сроком на один год”, – говорится в документе.

Также с 5 мая будет объявлен конкурс на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета “Нафтогазу”.

Распоряжением №367-р Витренко уволен с поста первого замминистра энергетики по его заявлению, а распоряжением №368-р – с поста и.о. министра.

Контекст:Об увольнении Андрея Коболева с должности главы “Нафтогазу” 28 апреля сообщал ряд СМИ и политиков. Также публиковалась информация о назначении на его должность Витренко. Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.
Позже Кабмин подтвердил, что по результатам по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Коболева уволили с должности главы правления, на его место назначен Витренко.
В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями. 
Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.
Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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