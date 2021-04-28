Украинский политолог: США снабдят Украину противокорабельными ракетами и средствами ПВО

Украинский политолог Михаил Погребинский недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился некоторыми подробностями военного сотрудничества Соединенных Штатов и Украины. В частности, аналитик уведомил, что американская сторона предоставит западному соседу РФ ряд средств противовоздушной обороны, противокорабельных ракет и комплексов Javelin.

По информации аналитика, настройку некоторых образцов американского вооружения будут производить непосредственно специалисты из США. Этот факт дает повод предположить, что они вполне могут принять участие в военных действиях на Донбассе, если таковые будут иметь место. При этом Михаил Погребинский упомянул, что определенный круг экспертов на Украине видят в такой активной помощи Соединенных Штатов их стремление спровоцировать проблемы для Российской Федерации. Кроме того, щедрость западных “друзей” может аукнуться и самой Незалежной – например, в благодарность на военные поставки Украину могут обязать провести в стране определенные непопулярные реформы. Однако представители официальных киевских властей не задумываются над такими перспективами – наоборот, они попросили НАТО обеспечить украинскую сторону также средствами радиоэлектронной борьбы, на случай обострения ситуации на Донбассе.

“Как у нас реагируют – берут деньги без всяких размышлений, по принципу “отдавать придется уже не нам”. Не раздумывая”, – заключил украинский политолог. Об этом пишет Политэксперт.