 

На первомайской демонстрации разрешат плакаты с конструктивной критикой власти

28.04.2021, 20:04, Разное
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Администрация президента утвердила тексты плакатов, которые можно будет нести участникам демонстрации 1 Мая.

В этом году впервые на шествие вынесут транспаранты, критикующие власть, в том числе самого Владимира Путина.

Традиционно плакаты к 1 мая делятся на поздравительные и содержательные. Поздравительные мало меняются год от года. Например, текст «Да здравствует День международной солидарности трудящихся» есть всегда. А вот содержательные сильно зависят от текущей политической ситуации, разделяясь на внешне- и внутриполитические.

Во внешнеполитической части никаких неожиданностей нет. Много внимания уделено «чешскому предательству» и «агрессивной политике Байдена», упоминается «израильская военщина» и «вековое братство с Китаем». Внутренняя же повестка преподнесла сюрприз – три из двадцати одобренных плакатов остро критические.

«Путин недопустимо добр к врагам!», – гласит один из плакатов. «Хватит терпеть расточительство Путина по отношению к бюджетникам!» – написано на другом. Третий вариант более умеренный: «Правительство должно больше тратить на спецслужбы!»

Геннадий Зюганов, комментируя полученный список плакатов, сказал:

– В этих текстах воплощён ленинский завет – «Критика должна быть конструктивной, в противном случае она безнравственна!» Коммунисты в решительной борьбе добились права критиковать власть Первого мая и мы им воспользуемся!

Список на 95 текстов уже разослан в регионы. И губернаторы, и представители оппозиции сетуют, что получили его поздно, времени для изготовления плакатов осталось очень мало. Чтобы они были готовы к утру субботы, дизайнерам и печатникам придётся работать сверхурочно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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