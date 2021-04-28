РПЦ добилась запрета продажи неосвященных куличей

Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому в российских магазинах запретят продавать неосвященные куличи и пасхи.

Согласно постановлению, все куличи, поступающие в розничную продажу, должны быть освящены в соответствии с рекомендациями Русской православной церкви (РПЦ). Для контроля факта освящения разработана система маркировки продукции. На каждом куличе также будет размещен QR-код с данными о месте и времени освящения.

– Это радостная новость! С божьей помощью мы добились того, чтобы в преддверии празднования Светлой Пасхи все православные люди могли быть уверены, что на их столах окажется не просто сладкий хлеб, а нетленный символ возрождения Христа! В большинстве регионов России уже готовы цеха для потокового освящения, позволяющие обрабатывать до пяти тысяч куличей в час. А на территории Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря создан конвейер с рекордными характеристиками – там можно освятить до десяти тысяч куличей за час, – рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом игумен Нектарий (Морозов).

В следующем году РПЦ планирует силами монастырских пекарей полностью обеспечить потребности православных граждан в куличах и добиться запрета на выпечку этого символа Пасхи на мирских производствах.

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