 

В Team Fortress 2 добавят скин Петрова и Боширова для шпиона

28.04.2021, 19:58, Разное
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Игроки Team Fortress 2 получили свежее обновление с новыми сундуками и обликами для персонажей.

Так, на торговой площадке стало видно, что Valve добавили скины Петрова и Боширова на игрового героя шпиона, которые могут выпасть пользователю в качестве награды при окончании матча. В описании предмета сказано, что облик шпиона соответствует современным архетипам образа, взятых разработчиком из открытых источников.

В самой игре для баланса Петров может являться шпионом исключительно команды красных, а Боширов – синих. Valve также заверили, что все персонажи и облики являються вымышленными и любые сходства с реальными людьми – совпадения. Также была добавлена локация “Арсенал” в вымышленной центрально-европейской стране.

Игрокам пришелся по душе новый контент в Team Fortress, статистика онлайна в Steam вывела игру в топ-10 популярных в данный момент благодаря обновлению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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