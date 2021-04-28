Неизвестные покрасили все яйца в доме Александра Невзорова

В Петербурге неизвестные проникли в дом журналиста Александра Невзорова и покрасили все яйца, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

– Знаете, преступление обнаружилось совершенно случайно, позвал я, значит, к себе в гости Васю Уткина, отошел на пару минут по своим делам, а он, как обычно, без спроса залез в мой холодильник. Ну, а там, прости меня, Господи, как в сборной Франции по футболу – красные, коричневые, черные, а белых яиц совсем нет. Я тут же позвонил нашим бравым стражам правопорядка, – рассказал журналист.

По предварительной информации, деньги, ювелирные украшения, рыцарские доспехи, скелет динозавра и другие ценные вещи украдены не были, следов взлома правоохранителями также не обнаружено.

На прошлую Пасху Александр Невзоров уже обращался в правоохранительные органы с заявлением о краже более 20 килограммов куличей.

—