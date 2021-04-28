Откуда у Кардашьян новый мужик – Личное мнение

Ким Кардашьян известна своей большой задницей и тем, что пока ещё не развелась с мужем.

Развод — в процессе. У Ким — новый мужик.



Фото: Соцсети

Да нормальный мужик, самый обычный. Адвокат, с которым Кардашьян познакомилась в 2018 году, когда участвовала в очередной социальной акции.

К чему это я веду? Да к тому, что, как минимум, 2 года назад Ким, будучи ещё глубоко замужем, уже поглядывала на других.

Чо, пацаны, не ожидали?

Такая скорость в создании новой пары вполне нормальна для любой женщины. Да, она может находиться в счастливых отношениях, в браке, но в голове всегда держит тайные вариантики.

А чего время терять?

Сейчас все критикуют эти новые отношения. Мол, адвокат не того достатка, не дотягивает до Кардашьян. Да и старше лет на 12 — зачем это женщине?

Да успокойтесь, она же готовится пережить развод, а не идти снова замуж!

Мужчины не понимают нашей логики. Даже если мы влюблены, у нас всегда есть запасной вариант — чаще и не один.

В этом виновата эволюция, а не мы. Бабский век скоротечен, мы с пубертата не привыкли разбрасываться самым важным нашим ресурсом — временем.

Происходит это подсознательно, так что никто в этом не виноват.

Обиженные мужчинки сейчас начнут обзывать Кимку шлюхой. Не развелась ещё, нашла мужика, бла-бла-бла. Так значит уже 2-3 года назад его присмотрела, гадина!

Да, присмотрела. Положила в кармашек памяти — ну, вдруг, если чо.

А куда деваться? Сиськи-письки со временем теряют в качестве. Такова уж правда — пацаны, извиняйте.

Есть у вас в голове запасной вариантик? Колитесь.

—