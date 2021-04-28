Видео: Список врагов России
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в список «недружественных РФ стран» не будут заносить любую страну, которая «скажет что-то не так» в отношении нашей. Ранее создание подобного списка инициировал своим указом президент Владимир Путин. Какие государства рискуют в него попасть и что им за это будет?
Теги:
США
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внешняя политика России
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Сергей Лавров
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Евросоюз
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Владимир Путин
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Дмитрий Бавырин
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