Видео: Список врагов России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в список «недружественных РФ стран» не будут заносить любую страну, которая «скажет что-то не так» в отношении нашей. Ранее создание подобного списка инициировал своим указом президент Владимир Путин. Какие государства рискуют в него попасть и что им за это будет?

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