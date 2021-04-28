В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов

Украинские силовики подвозят боеприпасы на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе на санитарных машинах, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Народная милиция ЛНР зафиксировала использование ВС Украины автомобилей с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

По словам Филипоненко, Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны украинских военных во время переговоров контактной группы по Донбассу в среду. Он пояснил, что «на санитарном автомобиле… на позиции в районе населенного пункта Катериновка [под контролем Киева] были доставлены два ящика патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7».

Офицер пресс-службы призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных правозащитных организаций обратить внимание на нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.

Ранее ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков. До этого сообщалось, что украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики.