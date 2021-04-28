 

Дело об избиении девушки на стриме Mellstroy передали в суд

28.04.2021, 19:42, Новости дня
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Дело блогера Андрея Бурима (Mellstroy) об избиении девушки во время стрима направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы, обвиняемого в побоях. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Напомним, полиция Москвы возбудила уголовное дело против Бурима, который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Пострадавшая позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.

Во вторник суд приговорил блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, за смерть его девушки во время стрима, к шести годам колонии строгого режима.



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