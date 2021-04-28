Мнение: Критический подъем

Крупные продуктовые сети и поставщики предупредили о росте стоимости круп. Изменение ценников уже обеспокоило Минпромторг, который запросил у ритейлеров подробный отчет. За последние полгода цены на гречку выросли на 36%, и ожидается подорожание ещё на 10-15%. В Минсельхозе заверили, что меры прорабатываются, а силы брошены на недопущение дальнейшего роста цен на крупу. При этом пока эмбарго на экспорт вводиться не будет.

Министерством руководит Дмитрий Патрушев — сын директора ФСБ и уже поэтому по умолчанию талантливый государственный деятель.

Впрочем, дело не только в запредельных управленческих талантах Патрушева-младшего. Они, по сути, являются бонусом, но не ключевой причиной и проблемой стремительного дорожания продовольствия.

Агентство «Блумберг» отмечает резкий рост индекса цен на продовольствие по всему миру. Ситуация приближается буквально к критической — совсем немного остается до уровней, с которых началась Арабская весна. Правда, десять лет назад, когда отмечался столь же беспрецедентный рост цен на базовые продовольственные товары (в первую очередь зерновые культуры), это было вызвано тяжелейшей многолетней засухой. В регионе Ближнего Востока засуха продолжалась с 2008 года по 2010, а в 2010 году затронула и Россию, которая была вынуждена вводить запретительные меры по экспорту зерновых. Это дополнительно усугубило положение с ценами на ключевой продовольственный товар региона Ближнего Востока и Северной Африки, и буквально через несколько месяцев после введения российского запрета регион взорвался.

Сегодня ситуация повторяется, однако в отличие от конца нулевых годов, нет ни засухи, ни дефицита продовольствия. Однако причиной роста цен на него можно с высокой степенью уверенности предположить растущие политические риски.

Переформатирование мирового порядка, запущенное с карантинным террором по всему миру, поставило на грань выживания средний класс практически во всех развитых и развивающихся странах. Происходит бурное перемещение социальных групп на более низкие уровни по доходам и статусу. Вследствие чего растет социальная напряженность и политические риски буквально по всему миру. Логично, что это ведет к повышению цен на базовые товары, так как производители вынуждены страховать растущими ценами будущие неизбежные издержки — стандарты потребления будут меняться, а вот структура производства пока остается прежней. Это означает, что производители должны уже сейчас изыскивать ресурс на перестройку структуры производства, переключаясь в будущем на более дешевый и массовый сегмент продовольственных товаров.

Поэтому растут цены при отсутствии видимого дефицита, а даже и избытка продовольствия. Международные продовольственные структуры уже предупредили, что в 2021 году и далее возрастают риски планетарного голода. Судя по всему, это будет совершенно уникальная в мировой истории ситуация голода при избытке продовольствия. Сейчас даже сложно предполагать, кого эта ситуация затронет в первую очередь и наиболее масштабно — в группе риска как развивающиеся небогатые страны, так и развитые.

Россия, будучи периферийной развивающейся страной, в любом случае попадает в происходящее, и наблюдаемый рост цен на базовые продукты питания — начало будущего нового и крайне тяжелого кризиса.

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