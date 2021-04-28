СМИ: Дэвид и Виктория Бекхэм вернулись в Великобританию через четыре месяца после переезда в США

Как сообщил журналист Саймон Бойл в своей авторской колонке в издании The Sun, 45-летний футболист Дэвид Бекхэм, его 47-летняя супруга Виктория Бекхэм и трое их детей – Ромео, Харпер и Круз – на прошлой неделе вернулись в Великобританию на частном джете и снова стали жить в своем поместье в Котсуолде за 6 миллионов фунтов.

Вся семья любила проводить время в США, но Великобритания всегда была для них домом. Они вернулись в Великобританию и сосредоточили свое внимание на различных моментах своего бизнеса между Котсуолдом и Лондоном. Когда они вернулись, им пришлось изолироваться на несколько дней (хотя они не так давно переболели коронавирусом – прим.ред.), но теперь они снова обживаются, а их дети готовятся вернуться в школу на следующей неделе,

– рассказал анонимный источник журналисту. Однако их старший сын Бруклин Бекхэм остался в Америке – причиной тому стала его невеста Никола Пельтц, которая живет за океаном:

Бруклин переехал в Майами в прошлом году, чтобы быть со своей невестой Николой Пельтц, поэтому он остался там. Виктории грустно быть вдали от него, но теперь он вырос и живет своей жизнью. Его родители надеются, что он вскоре сможет снова навестить их.

В 2020 году году Дэвид Бекхэм вместе с партнерами-основателями Miami Beckham United запустил свой футбольный клуб “Интер Майами” и построил собственный стадион не без определенных трудностей и финансовых потерь. Семья в полном составе переехала в Штаты под Рождество в декабре прошлого года, но прожила там всего четыре месяца. Задолго до переезда они приобрели комфортабельный пентхаус в Майами в доме по проекту архитектурного бюро Захи Хадид.

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми: Ромео, Харпер и Крузом

О том, что Дэвид и Виктория Бекхэм стали владельцами роскошного жилья в Майами, мы писали еще в июле 2019 года: тогда папарацци запечатлели супругов на выходе из строящегося комплекса One Thousand Museum – одного из самых престижных жилых домов города, работу над которым вело архитектурное бюро Захи Хадид. В середине марта прошлого года мы публиковали снимки, сделанные уже в готовом здании. А спустя неделю в сети появились фотографии пентхауса, который по слухам приобрели знаменитые супруги. Если ранее СМИ сообщали, что Дэвид и Виктория отдали за него 49 миллионов долларов, то по новой информации – он обошелся им гораздо “дешевле” – в 24 миллиона. В нем 5 спален, 7 ванных комнат, гостиная размером с футбольное поле (ну, чуть меньше), объединенная со столовой и кухней, а также балкон, с которого открывается ну очень живописный вид.

Фото пентхауса Бекхэмов в Майами