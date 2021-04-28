Мнение: Почему исчезли военные репортажи с Донбасса

Военкор Дубовой коротко и доступно на тему того, почему практически нет пристойных военных репортажей с Донбасса.

На фоне 2014-го года, большая часть репортажей связанных с боевыми действиями где-то на уровне "фото для Пионерской правды". Редкие исключения лишь подтверждают общее правило.

Данная тенденция формировалась еще в 2015-м году и сейчас цензурный контроль в этом вопросе практически абсолютный.

Поэтому потока видео, как это было в 2014-м году, можно не ожидать. Тогда войну вело ополчение и командиры могли предоставлять фото и видео с фронта в качестве благодарности за ту же гуманитарку.

Сейчас же войну ведет армия, где есть выстроенный механизм военной цензуры.

Разумеется, военная цензура необходима, особенно в условиях боевых действий, но как представляется, с ней в целом ряде моментов откровенно перебарщивают, чем наносят определенный ущерб информационной составляющей войны. Тут нужен более разумный баланс между необходимой секретностью и задачами информационного обеспечения.

—