 

Мнение: Почему исчезли военные репортажи с Донбасса

28.04.2021, 19:34, Разное
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Военкор Дубовой коротко и доступно на тему того, почему практически нет пристойных военных репортажей с Донбасса.
На фоне 2014-го года, большая часть репортажей связанных с боевыми действиями где-то на уровне "фото для Пионерской правды". Редкие исключения лишь подтверждают общее правило.

Данная тенденция формировалась еще в 2015-м году и сейчас цензурный контроль в этом вопросе практически абсолютный.
Поэтому потока видео, как это было в 2014-м году, можно не ожидать. Тогда войну вело ополчение и командиры могли предоставлять фото и видео с фронта в качестве благодарности за ту же гуманитарку.
Сейчас же войну ведет армия, где есть выстроенный механизм военной цензуры.
Разумеется, военная цензура необходима, особенно в условиях боевых действий, но как представляется, с ней в целом ряде моментов откровенно перебарщивают, чем наносят определенный ущерб информационной составляющей войны. Тут нужен более разумный баланс между необходимой секретностью и задачами информационного обеспечения.

Источник: Colonel Cassad



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