Главред – киевлянку парализовало после прививки индийской вакциной CoviShield

Жительницу Киева парализовало после прививки вакциной индийского производства CoviShield. Как пишет «Главред», женщине диагностировали воспаление спинного мозга, специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом. В медицинских изданиях учёные уже рассматривали подобные случаи после вакцинации, однако их по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.



Reuters

53-летней киевлянке сделали прививку вакциной индийского производства CoviShield, а через три дня её госпитализировали. Женщину парализовало, и уже почти месяц она прикована к постели. Как передаёт «Главред», специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом.

Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день у неё поднялась температура. На третий её парализовало: все, что ниже рук, она не чувствует. Киевлянке диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

«Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», — заявил заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Как отмечает издание, в медицинских журналах были публикации, в которых учёные рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. Подобных случаев по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.