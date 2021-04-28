 

Главред – киевлянку парализовало после прививки индийской вакциной CoviShield

28.04.2021, 19:32, Новости дня
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Жительницу Киева парализовало после прививки вакциной индийского производства CoviShield. Как пишет «Главред», женщине диагностировали воспаление спинного мозга, специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом. В медицинских изданиях учёные уже рассматривали подобные случаи после вакцинации, однако их по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.


Reuters

53-летней киевлянке сделали прививку вакциной индийского производства CoviShield, а через три дня её госпитализировали. Женщину парализовало, и уже почти месяц она прикована к постели. Как передаёт «Главред», специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом.

Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день у неё поднялась температура. На третий её парализовало: все, что ниже рук, она не чувствует. Киевлянке диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

«Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», — заявил заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Как отмечает издание, в медицинских журналах были публикации, в которых учёные рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. Подобных случаев по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.



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