В украинской прокуратуре стартовала кампания вакцинации от COVID-19, Венедиктова привилась одной из первых

“В органах прокуратуры началось проведение вакцинации от COVID-19. В первую очередь будет привито около 500 работников Офиса генпрокурора. С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры”, – говорится в сообщении.

Сотрудников прокуратуры прививают вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

В числе первых вакцинировались генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и ее заместители.

“Хотим показать собственным примером и примером учреждения, насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим. Прививка – наш вклад в формирование коллективного иммунитета Украины и предотвращение распространения пандемии”, – отметила Венедиктова.

Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого являются правоохранительные органы.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/351891996325951

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Всего с начала кампании по иммунизации в стране вакцинировали 558,7 тыс. человек.

По состоянию на 28 апреля в Украине подтвердили почти 2,05 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9590 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 43,4 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,62 млн.

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