Санду распустила парламент Молдовы

По ее словам, правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Санду отметила, что граждане Молдовы “получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее – на наших плечах”.

Роспуск парламента стал возможным после постановления Конституционного суда Молдовы (КС) от 28 апреля о неконституционности решения парламента ввести чрезвычайное положение (ЧП) в стране с 1 апреля до 30 мая в связи с ухудшением эпидемической обстановки, отмечает NewsMaker.

Согласно законодательству Молдовы, в период действия ЧП парламент нельзя распустить. ЧП в Молдове ввели на заседании парламента 31 марта голосами депутатов от партии социалистов (ПСРМ) бывшего президента Игоря Додона и Pentru Moldova. Депутаты от оппозиции оспорили это решение в КС.

Как отмечает NewsMaker, 15 апреля КС также рассмотрел запрос Санду, в котором президент Молдовы просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. КС постановил, что основание для роспуска парламента – невозможность сформировать правительство.

Контекст:Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы Молдовы 24 декабря 2020 года.

Днем ранее тогдашний премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку. Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.

В феврале 2021 года Санду выдвигала в премьеры Наталью Гаврилицу, но ее кандидатуру не поддержал ни один депутат.

25 марта депутаты ПСРМ и их союзники из “Шор” и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу кандидата на должность премьера Игоря Гросу, писало издание NewsMaker. Гросу выдвинула в премьер-министры лично Санду. Слушания в парламенте не состоялись из-за отсутствия кворума.

26 марта Санду пригласила парламентские фракции на консультации по его роспуску относительно ч.1 ст. 85 конституции Молдовы. “В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент”, – говорится в тексте статьи.

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