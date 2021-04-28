 

Чернигов ослабляет карантин, несмотря на “красную” зону

28.04.2021, 19:30, Новости дня
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С завтрашнего дня с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий в городе разрешили:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе, кроме торгово–развлекательных центров и развлекательных заведений;
работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) на открытых (летних) площадках;
посещение учреждений специального внешкольного образования спортивного направления;
посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, которые готовятся к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

С 5 мая разрешили:

посещение учебных заведений, независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе, специальных учебных заведений (учебно–реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учащимися первого–четвертого классов;
проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта города Чернигова на открытом воздухе без зрителей.

Помимо этого, с 5 мая в Чернигове планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме.

Контекст:В Чернигове с 8 апреля ужесточили карантин, в частности, ввели запрет на нахождение без масок на улицах и в парках города.
По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, Черниговская область и город Чернигов могут уже с 29 апреля перейти из “красной” зоны карантина в “желтую”.
С начала пандемии в Украине зафиксировано более 2,04 млн случаев коронавируса (за минувшие сутки – 9590), умер 43 391 человек, выздоровели уже более 1,6 млн пациентов. За последние 24 часа выздоровели 20 062 человек, это максимальный показатель в Украине с начала пандемии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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