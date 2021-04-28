Климпуш-Цинзадзе: Зеленский сам не может ответить, чего он ждет от встречи с Путиным. Путин обернет ее на пользу Кремлю

“Меня очень беспокоит эта инициатива. Насколько я понимаю, Зеленский даже самому себе не может ответить на вопрос, чего он ожидает от такой встречи”, – заявила нардеп. По ее словам, обеспокоены многие желающие возобновления территориальной целостности и суверенитета Украины – но “не за счет какого-то компромисса”.

Она подчеркнула, что присутствие западных партнеров при встречах лидера Украины с Путиным в нормандском формате, хоть и не обеспечивает выполнения Россией данных ей обещаний или принятых лидерами стран решений, но хотя бы не позволяет России открыто лгать о результатах встреч.

“Москва не планирует соглашаться с Украиной, с теми, кто отстаивает украинские интересы и видение решение проблемы российской агрессии. Поэтому, к сожалению, я считаю, что эта инициатива – еще один пиар-ход, который не будет нести пользы для Украины. Я боюсь, что Путин сможет использовать его себе на пользу, на пользу Кремля”, – подчеркнула политик.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

Единственная встреча Зеленского и Путина прошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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