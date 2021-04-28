 

Комитет Рады поддержал законопроект об отмене перехода на летнее время

28.04.2021, 19:30, Новости дня
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“Комитет предлагает отменить перевод часов и остаться на зимнем времени”, – заявила она.

По ее словам, если сейчас Рада примет законопроект, то после перевода часов на зимнее время осенью их можно будет не переводить на летнее весной 2022 года.

Контекст:Согласно действующему постановлению Кабинета Министров Украины, принятому в 1996 году, ежегодный переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в 3.00.  Переход на летнее время происходит для более эффективного использования энергоресурсов с увеличением светового дня.
В Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине” был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении. 
19 марта законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.
В ночь на 28 марта Украина перешла на летнее время.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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