Мнение: Доллар занял меньше 50%, избыток денег в мире и родственники Владимира Арнольда

1. Скептики годами смеялись в ответ на заявления России о снижении зависимости от доллара (см., например, заглавную карикатуру). Мол, куда же нам без зелёного, пропадём мы без него. Однако дедолларизация всё это время шла, и вот наконец мы смогли добиться серьёзного успеха:

https://lenta.ru/news/2021/04/27/doll/

Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50 и составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент, заметил Bloomberg.

Во многом сложившаяся ситуация объясняется наращиванием торговли России с Китаем: по итогам четвертого квартала она больше чем на 80 процентов ведется в евро. В последние месяцы российские власти стараются изолировать экономику от американского вмешательства на фоне растущей угрозы антироссийских санкций, резюмирует агентство.

Кто-то скажет, что евро ничем не лучше. Но нет, выпуск этой валюты контролируется прежде всего Германией и Францией, которые гораздо дружелюбнее настроены к России, чем США.

2. Вот уже и глава Сбербанка прямым текстом говорит об избыточной печати денег в мире и финансовом пузыре в США:

https://lenta.ru/news/2021/04/22/mnogo/

Сейчас для компаний сложился наилучший момент для выхода на биржу и первичного размещения акций (IPO), поскольку в мире сформировался невиданный избыток денег. Об этом в интервью РБК рассказал глава Сбера Герман Греф.

По его словам, в последнее время продается все, что угодно, и «продается с какими-то безумными мультипликаторами», поскольку инвесторы готовы скупать любые активы. Греф заметил, что если бы у него была компания, то он бы этот шанс использовал.

Вместе с тем банкир призвал инвесторов быть осторожными, потому что это время очень подходит и для плохих компаний. По его мнению, на рынке уже «надулся большой пузырь», и остается только ждать, когда он лопнет.

Вместе с тем глава Сбера считает, что российскому рынку падение не грозит, потому что он, за исключением некоторых компаний, и так не перегрет. Что касается американского, то в первую очередь серьезная коррекция ожидает технологические компании, которые в разы подорожали.

3. Публикую письмо-вопрос от постоянного читателя:

Мой папа много лет был другом и соратником одного из самых выдающихся математиков современности, Владимира Игоревича Арнольда, академика и РАН, и АН США, и АН Франции, и Лондонского Королевского общества. Вместе они работали, вместе издавали единственный признанный в международном научном мире российский математический журнал на английском языке (совместно с издательством Springer), издательство папы выпустило ряд научных трудов Арнольда. Сейчас папа умер, но у него остались материалы, связанные с Арнольдом, которые я бы хотел передать его родственникам. К сожалению, поиск по интернету результатов не дал, поэтому я был бы очень признателен за подсказки, как их найти.