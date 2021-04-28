 

Участвовавший в освобождении Пальмиры заместитель Шойгу собрался в Госдуму

28.04.2021, 19:26, Разное
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Заместитель министра обороны по политико-воспитательной работе Андрей Картаполов собрался участвовать в праймериз партии “Единая Россия”. Он хочет баллотироваться в депутаты Государственной Думы от Москвы. Об этом сообщили в официальной группе московского отделения партии в социальной сети в “ВКонтакте”.

Картаполов считает, что граждане должны относиться к “Единой России”, как к Вооруженным силам, а государственной военной организации доверяют 90% жителей страны. Также 57-летний замминистра отметил: россияне должны любить родину так, как военнослужащие.

В 2016 году под командованием Андрея Валерьевича была освобождена Пальмира. Спустя несколько лет генерал-полковник стал замминистра обороны, возглавил Главное военно-политическое управление Вооруженных сил, а также начал курировать патриотическое движение “Юнармия”, созданное по инициативе Сергея Шойгу в 2015-м.

РБК со ссылкой на свой источник сообщил, что в случае победы на выборах Андрей Картаполов станет главой комитета по обороне вместо экс-главкома ВДВ Владимира Шаманова. Последний покинет нижнюю палату парламента и перейдет в Совет Федерации.



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