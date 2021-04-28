 

Терапевт Лапа предупредила об опасности частого подкашливания

28.04.2021, 19:20, Разное
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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какую опасность может нести постоянное покашливание. Каждый вид кашля имеет свои специфические проявления, посредством которых медики определяют наличие того или иного заболевания.
Если садится голос и наблюдается легкое покашливание, то у человека развился кандидозный глоссит. Это заболевание преобладает весной, когда по аллерго-панелям идет грибковая сенсибилизация. В условиях сырости и влажности в воздух поднимаются грибки и продукты гниения, поэтому люди чувствуют себя очень плохо. При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к отоларингологу, важно исключить употребление спиртного, поскольку такие напитки усугубляют процесс, питая грибки. В частности, не рекомендуется пить вино и пиво.

Второй тип кашля характеризуется наличием мокроты. В данном случае грибки и инфекции оседают в легких, поэтому развивается хронический бронхит. Зачастую патология протекает с температурой.

Самой серьезной разновидностью считается кашель, когда присутствует боль в легких. Данная симптоматика говорит об отеке органа, важно быстро обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения лечения.

Источник: tvzvezda.ru



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