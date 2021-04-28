В Греции обнаружили первое неповрежденное постельное захоронение

В Греции на территории Западной Македонии случайно нашли первое постельное захоронение, которое оказалось неповрежденным. Открытие сделали во время проведения работ на угольной шахте.

Найденное погребение датируется I в. до н.э. Рабочие увидели, что под фундаментом снесенного сооружения располагается древнее захоронение. Его особенностью было то, что жительница погребена лёжа на кровати. Некоторые детали ложа и бронзовые опоры уцелели. Ученые слышали о такой практике, которая была распространена в II-I вв. до н.э. в Македонии, но не могли найти ей подтверждение. Дело в том, что большинство кроватей изготавливали из древесины, а этот материал со временен полностью истлевал. Все, что раньше находили археологи в таких захоронениях, – это металлические гвозди, из которых было сколочено ложе.

После изучения находки исследователи пришли к выводу, что усопшая жительница могла принадлежать к королевской семье. Во-первых, на ее высокий статус указывает постельное захоронение, а во-вторых, его богатство. Она лежала на кровати с резьбой в виде головы русалки и фигуры цапли, во рту которой была змея. Кроме этого, были и другие необычные артефакты, а именно золотая тарелка во рту усопшей и венок из десятка двойных лавровых листьев из золота на голове.

Источник: planet-today.ru