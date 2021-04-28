Мягкие постельные принадлежности сопутствуют большей части внезапных детский смертей



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В новой работе ученые из американских Центров профилактики и контроля заболеваний (CDC) рассмотрели около 5 тысяч случаев внезапной и неожиданной смерти младенцев, которые произошли в США с 2011 по 2017 год. Причина 82% из них осталась необъясненной.

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – смерть ребенка в возрасте до года, причины которой не удается выяснить. На СВДС приходится примерно 80% неожиданных младенческих смертей.

Внезапная и неожиданная смерть младенцев, причины которой можно объяснить, чаще всего происходит из-за случайной асфиксии (перекрытия дыхательных путей) во время сна.

Для большей части смертей, которые были включены в исследование, имелось подробное описание обстоятельств. Ученые обнаружили, что около 70% умерших детей спали в условиях, которые не соответствуют рекомендациям безопасности, предложенным Американской академией педиатрии. Среди детей, причину смерти которых объяснить не удалось, менее 2% спали в полностью безопасных условиях.

Смерти, которые числились как объясненные (их было 18%), примерно в трех четвертях случаев были связаны с перекрытием дыхательных путей ребенка мягкими постельными принадлежностями. В 13% случаев асфиксия была предположительной, но не установленной причиной смерти.

Безопасный сон младенца. Рекомендации Американской академии педиатрии

1. Дети в возрасте до года должны спать на спине каждый раз – и ночью, и во время дневного сна. Это распространяется и на детей с гастроэзофагальным рефлюксом. Если ребенок переворачивается во время сна, нет нужды постоянно переворачивать его обратно.

2. В зоне, где спит ребенок, не должно быть никаких мягких предметов, которые потенциально могут перекрыть его дыхательные пути, обвиться вокруг шеи, ограничить подвижность. К ним относятся подушки, одеяла, игрушки, мягкие бортики и так далее.

3. Если ребенок заснул в автомобильном сидении, на подушке для кормления или на любой поверхности, не предназначенной для сна, его нужно по возможности быстро переместить на подходящую поверхность.

4. Поверхность для сна должна быть плотной. Матрац не должен прогибаться, когда ребенок лежит на нем. Матрац должен плотно прилегать к стенкам кроватки, а простынь – хорошо облегать его (желательно, чтобы она была сделана специально по его размеру).

5. Родители должны брать ребенка в свою кровать только для упокоения и кормления. Если есть опасность, что взрослый в это время может уснуть, то необходимо освободить кровать от одеял и подушек.

6. Сон в одной кровати с родителем не рекомендуется никаким группам детей. Он особенно опасен, если:

ребенку еще нет 4 месяцев;

ребенок был рожден преждевременно или имеет недостаточную массу;

взрослый – курильщик;

мать ребенка курила во время беременности;

взрослый – не родитель этого ребенка;

взрослый употреблял алкоголь;

взрослый употреблял препараты, которые затрудняют пробуждение;

поверхность кровати мягкая;

на кровати есть мягкие постельные принадлежности.

7. Лучше спать в одной комнате с ребенком, пока ему не исполнилось полгода или год. Американская академия педиатрии указывает, что это снижает риск внезапной смерти ребенка на 50%.

8. Никогда не нужно укладывать ребенка спать на диване или кресле.

9. Ребенка можно пеленать. Главное – убедиться, что после пеленания ребенок остался на спине. Пеленание не должно быть слишком тугим, оно не должно мешать ребенку дышать или сгибать ноги в бедренных суставах. Если есть впечатление, что ребенок может перевернуться на живот после пеленания, пеленание нужно прекратить.

10. Соска во время сна снижает риск смерти. Не страшно, если она выпадает после того, как ребенок заснул.

«Что касается мягких постельных принадлежностей, то это обычно одеяла, подушки и мягкие бортики. Совместный сон родителей с детьми в одной постели редко обходится без подушек и одеял», – сказала в комментарии CNN Рейчел Мун (Rachel Moon), председатель рабочей группы Американской академии педиатрии по синдрому внезапной детской смерти, которая не участвовала в исследовании.

Она добавила, что кровати и диваны сами по себе могут представлять опасность из-за мягкости обивки. По словам Мун, родители часто придают большое значение позе, в которой спит ребенок, но забывают про мягкую постель.