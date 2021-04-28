 

Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq для Китая

28.04.2021, 19:16, Новости дня
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Чешский автогигант Skoda официально представил кроссовер Skoda Kodiaq 2022 для китайского рынка.

Данный автомобиль уже с начальной комплектации оснащается 9,2-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса с поддержкой голосового ассистента. Вместе с тем улучшенные комплектации предполагают цифровую приборную панель, сенсорный блок климатической системы, а также качественные кожаные кресла.

На китайском рынке кроссовер Skoda Kodiaq 2022 получил 2-литровый турбированный двигатель, который выдает от 186 л.с. мощности в стандартном исполнении. В максимальной комплектации отдача достигает 220 л.с., а также автомобиль оснащается системой полного привода и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.



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