Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq для Китая

Чешский автогигант Skoda официально представил кроссовер Skoda Kodiaq 2022 для китайского рынка.

Данный автомобиль уже с начальной комплектации оснащается 9,2-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса с поддержкой голосового ассистента. Вместе с тем улучшенные комплектации предполагают цифровую приборную панель, сенсорный блок климатической системы, а также качественные кожаные кресла.

На китайском рынке кроссовер Skoda Kodiaq 2022 получил 2-литровый турбированный двигатель, который выдает от 186 л.с. мощности в стандартном исполнении. В максимальной комплектации отдача достигает 220 л.с., а также автомобиль оснащается системой полного привода и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.