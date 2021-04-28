Мнение: Бутинский прорыв

Мария Бутина, похоже, оправдала доверие партии и правительства и решила идти в депутатки Госдумы.

Прорываться в Госдуму Бутина будет в Кировской области. От «Единой России». Сегодня она подала документы для участия в предварительный партийных выборах (на снимке).

Хорошее решение. Тем более хорошее, что Бутина будет выдвигаться в Кировской области. Регион Мария знает. Вот что Бутина писала про приговор Алексея Навального по «лесному делу», вынесенный именно в Кирове.

«Алексею Навальному, отцу двоих детей и, пожалуй, крупнейшему в истории страны популяризатору борьбы с коррупцией и общественного контроля над бюджетными расходами, дали сегодня 5 лет тюрьмы по нелепейшему обвинению в оказании посреднических услуг…

Очевидно, что это дело политическое, это даже признали в Следственном Комитете, когда пресс-секретарь СК Владимир Маркин заявил, что расследование этого дела пройдет в ускоренном режиме, так как Навальный «дразнит власть».

…На самом деле приговор Навальному – это, прежде всего, не его беда. Он теперь станет народным мучеником и вероятно повторит судьбу Нельсона Манделы, Вацлава Гавела и Леха Валенсы. Приговор Навальному – это, прежде всего, угроза существующей политической системе, её стабильности и легитимности. История человечества не знает вечной власти и несменяемых режимов, но когда политический режим идёт на столь жёсткие шаги по борьбе со своей конкуренцией, то это снижает возможности социальных компромиссов и преемственности власти.

Мирную смену власти и обновление элит это превращает в кровавый фарш, в результате которого наша страна за последний век уже, по меньшей мере, два раза разваливалась, а теперь по накатанной прокладывается путь к третьей подобной трагедии. Как это происходит можно наблюдать на примере нулевого рейтинга лидера одной из ведущих парламентских партий страны, опубликованного сегодня – текущая политика просто выжигает пространство вокруг себя и образует коллапс из неконкурентоспособных фигур в национальной элите. Так же, как это в нашей истории уже было после Ивана Грозного, Петра Первого, Николая II или Сталина, когда зачищенное под авторитарного лидера политическое поле уверенно сползало после него в пропасть вместе со всей страной.

Однажды, когда действующий «национальный лидер», так или иначе, покинет свой пост, при текущих методах политической работы нас ждёт настоящий политический катаклизм, когда старательно вычищенное до этого политическое пространство будет пустыней, заселённой разобщёнными экстремистами и маргиналами».



Отсюда

Бутина написала это еще в 2013 году. Но написанное девушкой почти восемь лет назад, актуально и сегодня.

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