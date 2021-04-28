Священник посоветовал не устраивать генеральную уборку в чистый четверг

В Чистый четверг – первый из самых торжественных и трагических дней Страстной Седмицы – необходимо уже закончить все приготовления к Пасхе, в том числе не стоит затевать генеральную уборку в доме, рассказал московский священник Филипп Ильяшенко.

«Великий четверг – это день, когда вновь совершается Тайная вечеря, то есть устанавливается таинство таинств, божественная евхаристия. Хлеб и вино в этот день становятся телом и кровью Христовыми», – рассказал Ильяшенко «Московскому комсомольцу».

К Великому четвергу лучше завершить все приготовления к предстоящему празднику: испечь куличи, прибраться в доме. Что касается ритуалов, связанных с водными процедурами, то традиция мыться в Чистый четверг уходит корнями в те времена, когда баню топили по особому поводу. Священник отметил, что сегодня, когда горячая вода есть в каждом доме, не стоит принимать Чистый четверг как сигнал к тому, что ванную следует превратить в домашний СПА, поскольку суть праздника совершенно не в этом.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал газете ВЗГЛЯД. Что при выходе с поста не следует налегать на пасхальные продукты, поскольку они могут нанести вред организму.