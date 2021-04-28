 

МИД Болгарии пригласил на встречу посла РФ в Софии

28.04.2021, 18:48, Новости дня
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Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что пригласило на встречу посла РФ в республике Элеонору Митрофанову.

«Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария. После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре», – передает заявление болгарского МИДа ТАСС.

Причину вызова российского посла в ведомстве не назвали.

В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян ко взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.

В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов.

В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.



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