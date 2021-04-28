Освобождавший Пальмиру замглавы Минобороны намерен баллотироваться в Госдуму

Заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления ВС России, генерал-полковник Андрей Картаполов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.

Картаполов намерен баллотироваться в Госдуму от Москвы. «Важно, чтобы к партии «Единая Россия» в нашей стране относились так же, как к Вооруженным Силам. А Вооруженным Силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации», – приводятся его слова в официальной группе «Единая Россия. Москва» в соцсети «Вконтакте».

Картаполов является участником боевых действий, награжден государственными орденами и медалями.

В частности, под командованием Картаполова была освобождена Пальмира. В 2018 году он получил пост заместителя министра обороны России. На новой должности он начал курировать патриотическое движение «Юнармия», которое было создано в 2015 году по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу, передает РБК.

Ранее сообщалось, что 300 активистов Общероссийского народного фронта, треть из которых – из «Молодежки ОНФ», подали заявки на участие в праймериз «Единой России».