 

Освобождавший Пальмиру замглавы Минобороны намерен баллотироваться в Госдуму

28.04.2021, 18:48, Новости дня
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Заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления ВС России, генерал-полковник Андрей Картаполов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.

Картаполов намерен баллотироваться в Госдуму от Москвы. «Важно, чтобы к партии «Единая Россия» в нашей стране относились так же, как к Вооруженным Силам. А Вооруженным Силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации», – приводятся его слова в официальной группе «Единая Россия. Москва» в соцсети «Вконтакте».

Картаполов является участником боевых действий, награжден государственными орденами и медалями.

В частности, под командованием Картаполова была освобождена Пальмира. В 2018 году он получил пост заместителя министра обороны России. На новой должности он начал курировать патриотическое движение «Юнармия», которое было создано в 2015 году по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу, передает РБК.

Ранее сообщалось, что 300 активистов Общероссийского народного фронта, треть из которых – из «Молодежки ОНФ», подали заявки на участие в праймериз «Единой России».



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