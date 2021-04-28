Королева Елизавета II разослала подданным открытки с изображением принца Филиппа

Смерть принца Филиппа в начале апреля вызвала искреннюю печаль у тысяч подданных британской короны. Люди выражали свои чувства разными способами: несли букеты цветов к Букингемскому дворцу, посылали памятные предметы и, конечно, отправляли записки и письма, в которых выражали свою скорбь и сочувствие Ее Величеству. Вчера, спустя десять дней после похорон, стало известно, что королева начала отвечать на эти послания. Из Букингемского дворца сотни людей уже получили ответ от королевы в виде открыток белого цвета с черной рамкой.

В память о Его Королевском Высочестве принце Филиппе, герцоге Эдинбургском. 1921-2021

– написано на ее лицевой стороне. Содержание же послания от королевы состоит из двух частей: на левой стороне открытки изображен портрет принца Филиппа, а на правой, под вензелем Букингемского дворца, расположились слова благодарности от его вдовы.

Я посылаю вам свою искреннюю благодарность за ваши добрые слова сочувствия в связи со смертью моего мужа. Элизабет Р.

– подписала королева Великобритании. Подданные королевы были бесконечно тронуты таким вниманием со стороны монарха в такие тяжелые для нее дни. Они делятся своими эмоциями, публикуя фото открыток, и отмечают, что будут трепетно хранить их.

Вообще, получить открытку из Букингемского дворца может любой. Как правило, британские монархи рассылают своим подданным поздравительные послания на Рождество. На первой официально напечатанной двором рождественской открытке были портреты короля Георга V и его супруги, королевы Марии. В 1914 году такие послания отправили на фронт, чтобы поддержать патриотичный дух британских военных.

Да хранит вас Бог, чтобы вы вернулись домой невредимыми,

– говорилось в тексте послания. А на Рождество в 1942 году британские военнослужащие получили открытки с портретом 16-летней принцессы Элизабет в военной форме, когда будущая королева только получила воинское звание, с текстом:

Это большая честь – звание полковника Гренадерской гвардии, и я сделаю все, что в моих силах, для поддержания великих традиций полка, к которому я уже прониклась любовью.

Королева Елизавета II в съемке Энни Лейбовиц для Vanity Fair

Впрочем, обычно поводы все-таки приятные, и сейчас члены королевской семьи Великобритании на Рождество выкладывают одну открытку в социальных сетях, а сотрудников своих резиденций поздравляют совершенно другими, которые до этого момента не публиковались. Накануне 2021 года свет увидели более 20 открыток, которыми Елизавета II и принц Филипп поздравляли с Рождеством работников Сандрингемского дворца и принц Чарльз с сыновьями – Уильямом и Гарри – сотрудников Кларенс-хауса. Позже эти открытки стали лотами на благотворительном аукционе.

Королева Елизавета II и принц Филипп