 

Ректор НАУ Луцкий заключил соглашение с Казахстаном о международных дипломах для украинских студентов

28.04.2021, 18:36, Новости дня
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Договоренность была достигнута в рамках рабочего визита делегации Национального авиационного университета в Казахский государственный юридический университет им. Нарикбаева.

Издание “Апостроф” отмечает, что ректор НАУ Максим Луцкий подписал договор с главой правление казахского вуза Таглатом Нарикбаевым.

Кроме выдачи двойных дипломов студентам факультета международных отношений НАУ, Высшей школы экономики и Высшей школы права КазГЮУ, договор предусматривает прохождение практик и стажировок украинских студентов авиационных специальностей в Казахстане, а казахских – в Украине.

Национальный авиационный университет планирует в дальнейшем восстанавливать международные образовательные и научные связи, создавать коллаборации и расширять перечень своих международных партнеров среди высших учебных заведений иностранных государств, заявил Луцкий.

“Сегодня в развитии международного направления нашей образовательной деятельности мы имеем значительную поддержку в лице министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Прошлый визит в составе делегации МОН в Душанбе также позволил НАУ подписать несколько перспективных меморандумов и договоров. Помимо привлечения в Украину иностранных студентов, НАУ нацелен на восстановление практики прохождения стажировок нашими студентами в международных компаниях, на базе научных и производственных объектов разных стран”, – отметил ректор.

Контекст:28 января Луцкий выиграл выборы ректора НАУ, получив 63,9% голосов коллектива, сообщала пресс-служба вуза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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