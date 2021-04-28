 

В правительстве Польши рассказали, когда намерены поставить в Украину 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

28.04.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Конкретный срок поставки вакцины в Украину в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также непосредственно и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь”, – говорится в ответе.

В польском правительстве отметили, что учитывая “вес этого процесса в двусторонних отношениях”, Варшава будет стараться, чтобы несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили в Украину “в течение следующих двух месяцев”.

Но польская сторона сейчас не рассматривает увеличения объемов вакцины AstraZeneca или препаратов других производителей для перепродажи Украине. Отмечается, что предназначенный Украине объем вакцины AstraZeneca является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для Польши.

В то же время, в Польше не исключили возможности помощи Украине в процессе вакцинации в будущем.

“Не исключено, что позже, в зависимости от ситуации поставки вакцины и процесса вакцинации в Польше, будут рассматриваться сценарии дальнейшей помощи нашим соседям”, – говорится в ответе правительства.

Контекст:В феврале исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания AstraZeneca “на бездоходной основе”.
21 апреля замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко заявлял, что Украина ведет переговоры о закупках вакцины против коронавируса в рамках общеевропейского договора. Речь идет о заказе и передаче 1,2 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
В Украине сделали 558,7 тыс. прививок против коронавируса, полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) девять человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / В мире: Лукашенко открыл исторический фронт против Польши

07.08 / Юрист оценил возможность уголовного наказания Глюкозы за слова об украинском Крыме

15.11 / Премьер Эфиопии отказался от внешней помощи в операции в Тыграе

07.02 / В мире сделали более 128 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

09.03 / Познер раскрыл суть праздника 8 Марта

02.10 / Страны Евросоюза договорились о введении санкций против властей Беларуси

18.09 / Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив

17.03 / Кулеба об отчете американской разведки о вмешательстве в выборы: Очередное громкое фиаско РФ

05.01 / Компания Dell выпустила ноутбуки с автоматически закрывающейся камерой

28.06 / Мурашко заявил о готовности РФ поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика