В правительстве Польши рассказали, когда намерены поставить в Украину 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

“Конкретный срок поставки вакцины в Украину в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также непосредственно и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь”, – говорится в ответе.

В польском правительстве отметили, что учитывая “вес этого процесса в двусторонних отношениях”, Варшава будет стараться, чтобы несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили в Украину “в течение следующих двух месяцев”.

Но польская сторона сейчас не рассматривает увеличения объемов вакцины AstraZeneca или препаратов других производителей для перепродажи Украине. Отмечается, что предназначенный Украине объем вакцины AstraZeneca является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для Польши.

В то же время, в Польше не исключили возможности помощи Украине в процессе вакцинации в будущем.

“Не исключено, что позже, в зависимости от ситуации поставки вакцины и процесса вакцинации в Польше, будут рассматриваться сценарии дальнейшей помощи нашим соседям”, – говорится в ответе правительства.

Контекст:В феврале исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания AstraZeneca “на бездоходной основе”.

21 апреля замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко заявлял, что Украина ведет переговоры о закупках вакцины против коронавируса в рамках общеевропейского договора. Речь идет о заказе и передаче 1,2 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

В Украине сделали 558,7 тыс. прививок против коронавируса, полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) девять человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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