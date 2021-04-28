Американско-украинский деловой совет поддержал инициативу запуска Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС

USUBC отмечает, что Офис эффективного взаимодействия с бизнесом будет содействовать реализации правительственных программ развития предпринимательского сектора в Украине и борьбе с теневыми рынками. Также в USUBC считают, что Офис эффективного взаимодействия с бизнесом позволит сделать вклад в обеспечение экономической безопасности Украины.

“Наличие площадки для эффективной коммуникации между представителями экспертной среды, бизнес-ассоциаций и государственных учреждений является залогом создания комфортной среды для работы бизнеса, а также эффективного наполнения государственного бюджета. Поэтому мы приветствуем создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, анонсированного действующим председателем ГФС Вадимом Мельником. Запуск дополнительной платформы для коммуникации между представителями власти и бизнесом позволит должным образом представлять интересы участников при осуществлении законодательных изменений, эффективно координировать деятельность сторон, а также оперативно информировать представителей государства о текущих проблемах ведения бизнес-деятельности в Украине. Отдельно хотим отметить важность данной платформы для обеспечения нового уровня координации и обеспечения долгосрочной экономической безопасности страны”, – говорится в заявлении USUBC.

Контекст:19 марта в ходе форума “Украина 30”, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании в составе ГФС совещательного органа – Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.

Цель создания офиса, отмечал он, – построение диалога между ГФС, представителями украинского бизнеса и профессиональными сообществами. Мельник акцентировал, что выстраивание диалога между государством и бизнесом является важной составляющей экономической безопасности.

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