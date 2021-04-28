Зеленский уволил посла Украины в Австрии Щербу

“Уволить Щербу Александра Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Австрия”, – говорится в документе.

Помимо этого, Зеленский подписал еще три указа №177/2021, №178/2021, №179/2021, которыми назначил послов в трех странах: Вадима Омельченко – в Монако по совместительству, Ларису Герасько – в Ирландии, Юрия Пивоварова – в Сенегале.

Контекст:Щерба занимал пост посла Украины в Австрии с 17 ноября 2014 года.

До этого дипломат работал в Департаменте ЕС МИД Украины (2008–2009). В 2010–2013 годах Щерба был послом по особым поручениям МИД Украины. В 2013–2014 годах в качестве советника тогдашнего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова был участником переговоров с МВФ и ЕС по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации.

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