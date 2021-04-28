“Алладин – герой восточных сказок”, “Еб…ть, у тебя панталоны”. “Чичваркин продемонстрировал новый образ
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Он дополнил образ головным убором, цвет которого сочетается с цветом принта на футболке, и белыми ботинками со свободной шнуровкой.
“Икона стиля, ни дать, ни взять”, – подписал он селфи.
“Футболка – огонь”, – оценили стиль Чичваркина его подписчики.
“Еб…ть, у тебя панталоны”, – отреагировали фолловеры.
“Алладин – герой восточных сказок”, – написали в комментариях пользователи сети.
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Чичваркин часто публикует в блоге фото своих эпатажных образов под хештегом “клошарделюкс”. Недавно он демонстрировал наряд, состоящий из кюлотов с цветочным принтом и черного кителя с бахромой, дополнив образ красными сапогами.
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Контекст:В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Mayfair ресторан Hide.
Вместе с женой Татьяной Фокиной воспитывает дочь Алису (2015), которая в январе 2021 года, готовясь к школьному празднику, заявила, что хочет быть принцессой Украины, и в качестве наряда выбрала вышиванку.
От первого брака у бизнесмена есть сын Ярослав (1998) и дочь Марта (2006).
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