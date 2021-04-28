 

Лавров призвал Украину перестать питать иллюзии в отношении США

28.04.2021, 18:32, Разное
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Глава ведомства призвал Киев перестать “питать иллюзии” насчет Вашингтона. По его словам, рассчитывать на военную помощь США бессмысленно. Сергей Лавров отметил, что “грош цена” тем людям, которые советуют Зеленскому надеяться на поддержку западных партнеров.

Россия не раз предостерегала Украину от поставки оружия извне. Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что такой шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок также высказывались многие европейские политики, среди них – президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также Лавров прокомментировал предложение Зеленского изменить Минские соглашения. Глава российского ведомства заявил, что украинский лидер и его команда “извиваются как могут”. Он добавил, что нельзя “спускать с крючка” киевские власти, передает РИА Новости.

Сергей Лавров назвал стыдным и позорным тот факт, что западные лидеры, которые являются соавторами документа, игнорируют попытки Зеленского изменить принятые договоренности. Министр обвинил киевские власти в издевательствах над международно-правовым документом.

Накануне президент Украины выступил с идеей реформировать соглашения. Зеленский пояснил, что некоторые пункты устарели. Также он предложил создать новый формат для урегулирования конфликта в Донбассе. Политик уточнил, что он будет идти параллельно “нормандскому”.



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